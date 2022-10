Lekkages Nord Stream kwamen door sterke explosies volgens Deense politie

Twee van de vier lekkages aan de Nord Stream-pijplijnen zijn veroorzaakt door krachtige explosies. Dat meldt de Deense politie, die onderzoek doet naar de incidenten. De bevindingen sluiten aan bij die van de Zweedse politie, die de andere lekkages aan de pijplijnen onderzoekt.

Op het moment van de explosies stroomde er al geen gas meer door de pijplijnen. Bij de Nord Stream 1 kwam dat door onderhoud dat volgens Rusland noodzakelijk was. De Nord Stream 2 is een nieuwe pijplijn die nooit in gebruik is genomen. Wel was er op het moment van de ontploffingen nog gas aanwezig in de buizen. Dat borrelde lange tijd op.