Problemen op Schiphol zijn nog lang niet voorbij

De problemen op luchthaven Schiphol vanwege een tekort aan beveiligers zijn nog lang niet voorbij. De beveiligingsbranche heeft nog steeds te maken met een flinke uitstroom en hevige concurrentie van andere sectoren. Bovendien is de vraag naar beveiligers flink toegenomen vanwege de toestroom van vluchtelingen, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Door Ertan Basekin

"Er zijn beveiligers die met pensioen gaan of iets anders gaan doen. Er is sprake van een grote uitstroom. Er is ook veel negatieve beeldvorming over beveiligers vanwege de problemen op Schiphol. Mensen willen niet in zo'n branche werken en kiezen voor een andere baan", zegt directeur Leon Vincken van de Vereniging Beveiligingsorganisaties Nederland (VBe NL).

Schiphol heeft nog altijd een tekort aan achthonderd beveiligers, maar doet er naar eigen zeggen alles aan om te voorkomen dat er heel lange rijen ontstaan. De luchthaven laat weten dat er hard wordt gewerkt om nieuwe beveiligers aan te trekken.

Zo ligt er een nieuw arbeidsvoorwaardenpakket dat voorziet in een structurele loonsverhoging van 2,50 euro per uur en betere pauzes en rustruimtes. "We werken samen met de beveiligingsbedrijven aan een wervingscampagne om nieuw personeel aan te trekken", zegt een woordvoerder.

'Hoger loon is niet de oplossing voor personeelstekort'

Volgens Vincken is een hoger loon niet de oplossing voor het tekort aan personeel. "Schiphol kan er dan meer geld bij doen, maar andere sectoren staan ook te zwaaien met hun portemonnee. Werknemers hebben de banen inmiddels voor het uitzoeken, zeker nu de zomer voorbij is."

De Vereniging Erkende Beveiligingsbedrijven (VEB), een brancheorganisatie waarbij achthonderd bedrijven zijn aangesloten, geeft aan dat het personeelstekort in alle sectoren een probleem is. "We zien het over de hele arbeidsmarkt. Maar tijdens de coronacrisis zijn er veel beveiligers uitgestroomd naar andere functies. Bovendien is er in het geval van Schiphol veel gesaneerd tijdens de coronacrisis, omdat er geen vluchten waren. Die mensen keren maar voor een deel terug", zegt bestuurslid Marc Kramer.

Oorlog Oekraïne zorgt voor meer vraag naar beveiligers

Daar komt bij dat de oorlog in Oekraïne voor nog meer vraag heeft gezorgd. "De toestroom van vluchtelingen zorgt bijvoorbeeld voor meer vraag naar beveiligers bij de asielzoekerscentra. En in het geval van Schiphol: beveiligers moeten daar opgeleid worden en dat duurt bijna een jaar."

Kramer meent dat het verhogen van het salaris voor beveiligers niet altijd het gewenste effect heeft. "Als de lonen worden verhoogd, zie je dat mensen ook kiezen voor meer vrijheid. Ze willen dan bijvoorbeeld een dag minder werken, aangezien ze toch meer verdienen."

