140.000 oud-studenten gaan rente betalen over studieschuld

De rente op studieleningen gaat volgend jaar omhoog, meldt het ministerie van Onderwijs dinsdag. Deze stijging heeft gevolgen voor oud-studenten die in 2018, 2013, 2008 of eerder zijn begonnen met terugbetalen.

Wie voor de invoering van het leenstelsel in 2015 studeerde en de studieschuld dus volgens de regels van het oude stelsel terugbetaalt, gaat 1,78 procent rente betalen. Datzelfde percentage gaat gelden voor mbo'ers, ongeacht of zij voor of na 2015 studeerden.