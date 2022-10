140.000 oud-studenten gaan rente betalen over studieschuld

De rente op studieleningen gaat volgend jaar omhoog, meldt het ministerie van Onderwijs dinsdag. Deze stijging heeft gevolgen voor oud-studenten die in 2018, 2013, 2008 of eerder zijn begonnen met terugbetalen. Voor huidige studenten met een lening geldt het hogere rentetarief ook op het moment dat zij gaan terugbetalen.

Door onze economieredactie

Ongeveer 140.000 voormalige hbo- en universitaire studenten zullen vanaf januari meer moeten betalen, zegt een woordvoerder van het ministerie. Sinds 2016 betaalde deze groep 0 procent rente, maar vanaf volgend jaar moeten de oud-studenten 0,46 procent rente neertellen.

Het rentepercentage staat telkens vijf jaar vast. Oud-studenten die in 2014 of 2019 zijn begonnen met afbetalen, hebben dus geen last van de rentestijging.

Wie voor de invoering van het leenstelsel in 2015 studeerde en de studieschuld dus volgens de regels van het oude stelsel terugbetaalt, gaat 1,78 procent rente betalen. Datzelfde percentage gaat gelden voor mbo'ers, ongeacht of zij voor of na 2015 studeerden.

Dijkgraaf zegt in een reactie zich te kunnen voorstellen dat (oud-)studenten zich zorgen maken over de rentestijging. "Vooral in een tijd dat veel zaken duurder worden." De minister benadrukt dat de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), verantwoordelijk voor de uitvoering, "rekening houdt met je persoonlijke situatie".

