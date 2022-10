Tarieven bij energiebedrijf Eneco gaan per november omlaag

De tariefsverlaging is het gevolg van de ontwikkeling van de Europese gasprijs. Die stond vorige week op het laagste niveau in maanden. Dat komt onder meer doordat grote hoeveelheden lng (vloeibaar gas) Europa bereiken.

De klanten die vanaf 1 november een nieuw tarief krijgen, gaan 3,17 euro per kubieke meter gas en 79 cent per kilowattuur elektriciteit betalen. Zij zijn eind september al geïnformeerd over de tariefverlaging.

Eneco-klanten van wie de tarieven vóór 1 november omhooggaan, betalen nog 3,35 euro per kuub gas en 84 cent per kilowattuur.

Volgens de woordvoerder is het op dit moment nog "koffiedik kijken" of de tarieven voor de laatste groep straks ook omlaaggaan. "Het is moeilijk om te zeggen wat er in de toekomst gaat gebeuren. We kunnen geen garanties geven."