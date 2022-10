Gas en stroom wordt bij Eneco wat minder duur

Eneco gaat vanaf 1 november minder hoge tarieven rekenen voor stroom en gas. Het gaat om klanten die een contract hebben waarbij per 1 november de tarieven worden gewijzigd. Dat bevestigt een woordvoerder van de energieleverancier na berichtgeving van het AD . Dat het bedrijf de tarieven minder hoeft te verhogen, komt doordat de afgelopen tijd de handelsprijzen voor gas flink zijn gedaald.

Door onze economieredactie

Veel klanten bij Eneco hebben een variabel contract waarbij de tarieven regelmatig wijzigen. Een deel van hen krijgt per 1 november nieuwe tarieven voorgeschoteld. Deze zijn weliswaar flink hoger dan wat ze nu nog betalen, maar de tarieven zijn lager dan voor degenen die per 1 oktober nieuwe prijzen kregen.

De klanten die vanaf 1 november een nieuw tarief krijgen, gaan 3,17 euro per kubieke meter gas en 79 cent per kilowattuur elektriciteit betalen. Zij zijn eind september al geïnformeerd over de tariefverlaging.

Eneco-klanten van wie de tarieven vóór 1 november al omhoog zijn gegaan, betalen 3,35 euro per kuub gas en 84 cent per kilowattuur.

Dat de tarieven minder stijgen dan in eerdere maanden is opvallend, omdat de laatste tijd de tarieven juist continu de hoogte in gingen. En niet alleen bij Eneco, maar ook bij andere leveranciers.

Gasprijs daalde van 350 naar 117 euro

De afgelopen tijd is de prijs voor gas flink gedaald. Voor een megawattuur gas betaalden handelaren eind augustus nog bijna 350 euro. Sindsdien daalde dit vrijwel continu, naar een prijs van ongeveer 117 euro dinsdagochtend. Dat is nog maar een derde van de prijs van twee maanden geleden.

Dit komt onder meer doordat grote hoeveelheden lng (vloeibaar gas) Europa bereiken. Dit kan dienen als vervanger van Russisch gas, dat steeds minder beschikbaar is.

De lagere handelsprijzen zorgen dat Eneco en andere leveranciers hun energie goedkoper kunnen inkopen. En door die lagere inkoopprijzen hoeft Eneco zijn tarieven voor klanten minder te verhogen dan voorgaande maanden.

Volgens de woordvoerder is het op dit moment nog "koffiedik kijken" of de tarieven voor andere klanten de komende tijd ook omlaaggaan. "Het is moeilijk om te zeggen wat er in de toekomst gaat gebeuren. We kunnen geen garanties geven."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Aanbevolen artikelen