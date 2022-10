Extra subsidie voor zonneboilers, warmtepompen en isolatie

Er komt dit jaar 62 miljoen euro extra beschikbaar voor wie zijn huis wil verduurzamen. Het gaat om uitbreiding van de zogeheten ISDE-regeling, waarbij geld beschikbaar is als je bijvoorbeeld een warmtepomp of zonneboiler wil aanschaffen. Ook is er geld voor het isoleren van huizen of een aansluiting op het warmtenet.

Door onze economieredactie

Voor deze regeling was eerder al 228 miljoen euro beschikbaar. Maar de subsidie is zó populair dat minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten nu 62 miljoen euro extra vrijmaakt. Het extra geld komt vanaf dinsdag beschikbaar.

Van de in totaal 290 miljoen euro is een groot deel al uitgekeerd, doordat er dit jaar tot dusver 64.000 aanvragen zijn gedaan. Daarbij is onder meer voor 98 miljoen euro subsidie verleend voor het nemen van isolerende maatregelen en nog eens 56 miljoen euro uitgekeerd voor het installeren van warmtepompen.

De subsidie loopt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De organisatie verwacht dat dit jaar in totaal ruim 80.000 aanvragen zullen binnenkomen. Dat is tweemaal zoveel als vorig jaar.

