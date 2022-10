Rabobank verhoogt rente voor een deel van zijn spaarders

Delen via E-mail

Rabobank verhoogt de rente voor wie bij de bank een spaarrekening met een variabele rente heeft. Het tarief gaat met ingang van 1 december naar 0,25 procent.

Rentes op spaarrekeningen zijn bij veel banken al lange tijd zeer laag of 0 procent. Wie een groot vermogen had, moest in een aantal gevallen zelfs rente betalen. Nu centrale banken de laatste tijd de rentes hebben opgeschroefd, gaan ook langzaamaan steeds meer commerciële banken hun tarieven voorzichtig verhogen.