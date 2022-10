Aandeel hoogopgeleiden in veertig jaar ruim verdriedubbeld

Bijna 36 procent van de Nederlanders tussen de 15 en 75 jaar was vorig jaar hoogopgeleid, meldt statistiekbureau CBS. Dat is driemaal zoveel als veertig jaar geleden. Het gaat dan om mensen met een hbo- of universitair diploma. Het aantal laagopgeleiden is de afgelopen decennia gedaald naar iets meer dan een kwart (26 procent).

Door onze economieredactie

Het CBS keek naar de opleidingsniveaus van de voorbije veertig jaar. Daaruit blijkt dat in 1981 slechts een op de negen Nederlanders hoogopgeleid was. In de tussenliggende veertig jaar is dat gegroeid naar ruim een op de drie.

Dat er meer hoger opgeleiden zijn, zorgde onder andere voor een groei van het aantal IT'ers, bedrijfskundigen, organisatieadviseurs en artsen. Ook kozen veel hoger opgeleiden voor een baan als sociaal werker of woonbegeleider.

Het aantal laagopgeleiden nam in de afgelopen veertig jaar juist flink af, van 58 naar bijna 26 procent. Het gaat hierbij om mensen met alleen basisonderwijs, een vmbo-diploma of een mbo-diploma op niveau 1.

De overige 38 procent is middelbaar opgeleid. Dat is 7 procentpunt meer dan veertig jaar terug en vormt daarmee nog altijd de grootste groep. Wel blijkt uit de CBS-cijfers dat het aantal middelbaar opgeleiden in de laatste acht jaar is afgenomen.

