Buschauffeurs staken in heel Nederand in de hoop op betere cao

Buschauffeurs in het stads- en streekvervoer leggen op 19, 20 en 21 oktober in heel Nederland het werk neer. Ze eisen een betere cao en voeren actie tegen de "afbraak van het openbaar vervoer".

Op die dagen zullen bijna nergens in het land bussen rijden. In Den Haag en op sommige plekken in Rotterdam rijden wel stadsbussen. Dat komt doordat deze bedrijven onder een andere cao vallen, laat Marijn van der Gaag, bestuurder van FNV Streekvervoer weten.