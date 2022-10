DNB-president Klaas Knot noemt dalende huizenprijzen een 'welkome afkoeling'

Wie binnenkort een huis wil kopen, moet zich niet laten afschrikken door de daling van de huizenprijzen, vindt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB). Hij ziet de ontwikkelingen op de woningmarkt eerder als een "welkome afkoeling".

Nu de hypotheekrente gestegen is, kunnen mensen minder lenen. Daardoor is er nu minder vraag naar hypotheken, legt Knot uit in een interview met persbureau ANP. Dat is volgens hem de belangrijkste oorzaak van de recente daling van de huizenprijzen.