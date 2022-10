Vereniging Eigen Huis wil dat appartementen verduurzamen makkelijker wordt

Een op de drie verenigingen van eigenaren (vve's) lukt het niet om het eens te worden over het verduurzamen van een gebouw, blijkt maandag uit een onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH). Daardoor kan niet iedereen die zijn appartement duurzamer wil maken dit ook doen.

Ongeveer een op de zes huiseigenaren in Nederland woont in een koopappartement. Vve's regelen het onderhoud aan het gebouw en voeren bijvoorbeeld besluiten uit, zoals maatregelen die met verduurzaming te maken hebben.

Bij kleine gebouwen moet de hele vve instemmen met zo'n besluit. Bij grotere verenigingen is een meerderheid van twee derde van de eigenaren nodig. "Vve's bewaren liever de goede vrede, dan te moeten ruziën over wel of geen zonnepanelen op je dak", zegt Karsten Klein, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis.

Huiseigenaren hebben verschillende redenen om hun huis niet te verduurzamen. "Iemand die al op leeftijd is, wil misschien niet meer investeren in een hybride warmtepomp die zich in vijftien jaar terugverdient. Dat geldt ook voor iemand die van plan is om op korte termijn te verhuizen", volgens Klein.