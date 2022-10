Ombudsman wil dat sociaal minimum omhooggaat: 'Burgers zakken nu door ijs'

Delen via E-mail

Het sociaal minimum is niet toereikend, vindt Nationale ombudsman Reinier van Zutphen. Burgers met een minimuminkomen komen daardoor steeds meer in de knel. Van Zutphen pleit voor een hoger sociaal minimum, zodat er "geen burgers meer door het ijs zakken".

Ongeveer een miljoen Nederlanders moeten rondkomen van een inkomen rond het sociaal minimum. Het sociaal minimum is het minimale bedrag dat iemand nodig heeft om rond te komen. Het sociale minimum ligt voor een persoon van 21 jaar en ouder op ongeveer 58 euro per dag.

De huidige inflatie en hoge energie- en woonlasten zorgen voor extra problemen. Volgens Van Zutphen hangt de vraag of iemand kan rondkomen te veel af van waar iemand woont.

Gemeenten hanteren andere inkomensgrenzen, waardoor het per gemeente verschilt op welke voorzieningen je recht hebt. Zo kan je met jouw inkomen in de ene gemeente recht hebben op een laptopvergoeding voor je kind, maar in de andere gemeente niet.