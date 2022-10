Nederland zit centrale bank volgens DNB-baas in de weg met inflatiesteun

Nederland zit, net als andere landen, in het vaarwater van centrale banken met de steun voor huishoudens vanwege de inflatie. Dat constateert president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB).

"Ik ben erachter gekomen dat vrijwel alle landen het lastig vinden om aan de aanbeveling hierover van het IMF te voldoen", zegt Knot tegen het ANP aan het einde van de jaarvergadering van het IMF. "Het is heel helder: steun moet tijdelijk, gericht en gedekt in de begroting zijn. Maar vooral dat 'gericht' lijken ministers van Financiën moeilijk te vinden."

De Nederlandse IMF-bewindvoerder Paul Hilbers opperde enkele dagen terug dat huishoudens of bedrijven die wel compensatie krijgen, maar dit eigenlijk niet nodig hebben, misschien extra belasting moeten gaan betalen om de kosten van de massale overheidssteun te dekken. Knot ziet ook wel wat in die oplossing.

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over de financiering. Volgens minister Sigrid Kaag (Financiën) is dat een bewuste keuze. Er zou nog te veel onzeker zijn om "op een geïnformeerde en verstandige manier" dekking te zoeken. Het kabinet heeft volgens Kaag met zijn pakket aan maatregelen wel degelijk geprobeerd om zo gericht mogelijk te werk te gaan. Het is ook de bedoeling dat de steun tijdelijk is.