Duitse warenhuisketen Galeria Karstadt Kaufhof in financiële problemen

De Duitse warenhuisketen Galeria Karstadt Kaufhof zit in zware financiële problemen, schrijft zakenkrant Handelsblatt. Het bedrijf zegt in een brief aan het personeel op zoek te zijn naar "vers kapitaal". Ook zou het concern al bij de overheid aangeklopt hebben voor extra staatssteun. In januari kreeg het bedrijf ook al hulp uit Berlijn.

Eerder deze maand kondigde Galeria Karstadt Kaufhof al aan dat het bedrijf de cao wilde opzeggen. Volgens die cao kan dat alleen als het bedrijf in een "voortbestaanbedreigende economische noodsituatie" terecht is gekomen. Die situatie moet dan ook nog eens door een gebeurtenis van buitenaf zijn ontstaan.

Volgens ingewijden gaat het al langer slecht met de warenhuisketen. In 2020 waren er ook grote financiële problemen. Sinds begin dit jaar is de koopbereidheid bij consumenten achteruit gegaan en de energieprijs juist sterk gestegen. De warenhuisketen heeft zo'n 130 filialen en neemt al allerlei maatregelen om de stookkosten omlaag te krijgen.

Galeria Karstadt Kaufhof ontstond enkele jaren geleden toen de twee warenhuisketens Galeria Kaufhof en Karstadt beide eigendom werden van het Oostenrijkse Signa.

Het bedrijf is bezig het aantal warenhuizen terug te brengen en ze om te vormen naar één nieuwe keten met de naam Galeria. De economie zit echter niet mee. Ook de opkomst van het webshoppen zit de keten dwars. Het bedrijf is ook eigenaar van de Belgische warenhuisketen Galeria Inno.

