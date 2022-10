Weer lange rijen op Schiphol, nu door personeelsprobleem marechaussee

Aankomende reizigers op Schiphol krijgen zaterdag te maken met lange rijen voor de paspoortcontroles. Die worden veroorzaakt door onderbezetting bij de marechaussee, onder meer door ziekmeldingen als gevolg van corona.

Volgens een woordvoerder van de marechaussee was het probleem het grootst tijdens de vroege dienst op de luchthaven en worden de tekorten in de loop van de dag kleiner.

Hoelang de wachttijd is, kan de woordvoerder van de marechaussee niet zeggen. "Het is een heel drukke dag en we doen ons best om met minder mensen toch de stroom reizigers te verwerken. Maar daarbij doen we geen concessies aan de veiligheid."