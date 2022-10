Britse premier zet opnieuw mes in omstreden belastingplan

Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk moeten binnenkort meer belasting gaan betalen. Dat heeft de Britse premier Liz Truss vrijdag bekendgemaakt. Het is de tweede keer in korte tijd dat de pas aangetreden premier haar belastingplannen noodgedwongen moet aanpassen. Het fel bekritiseerde plan heeft minister van Financiën Kwasi Kwarteng al de kop gekost.

Door onze economieredactie

Truss maakte vrijdag bekend dat de belasting voor bedrijven wordt verhoogd van 19 naar 25 procent. Dat was door een eerder kabinet al beslist, maar de in september aangetreden premier veegde dat plan aanvankelijk van tafel. Door de belasting laag te houden zouden bedrijven meer mogelijkheden hebben om te investeren en zo de economie op peil te houden, was haar gedachte. Daar komt ze nu dus op terug.

Vorige week moest ze ook al schoorvoetend een andere maatregel terugdraaien. Truss en Kwarteng wilden de belastingen voor de vermogendste Britten verlagen, van 45 naar 40 procent. De rijkste Britten zouden dan meer uitgeven, wat zou doorsijpelen naar andere lagen van de bevolking. Het nut van dit plan werd door velen betwijfeld, waarna de premier de belastingverlaging schrapte.

Beide maatregelen maakten deel uit van een groter belastingplan om de economie draaiende te houden, dat in september werd gepresenteerd. Het plan kreeg veel kritiek, zelfs van leden van Truss' eigen partij.

Ook leidde het tot onrust op financiële markten, onder meer doordat onduidelijk was wat de plannen betekenden voor de Britse schatkist. Toezichthouder Bank of England moest verschillende keren ingrijpen om de stabiliteit op de markten weer terug te brengen.

Het belastingplan kwam uit de koker van de eveneens in september aangetreden Kwarteng. Door de felle kritiek op het plan werd de minister vrijdag al na 38 dagen ontslagen.

Aanbevolen artikelen