Ruim 3 miljard euro aan steun voor mkb'ers met een hoge energierekening

Het kabinet zet maximaal 3,1 miljard euro opzij voor steun aan middelgrote en kleine bedrijven (mkb'ers) die veel energie verbruiken. Dat besloot het kabinet vrijdag tijdens de ministerraad.

Doordat het invullen van de regeling tijd kost, en de ingreep getoetst moet worden aan Europese regels, gaat het loket mogelijk pas in april 2023 open.

Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken zegt met de tegemoetkoming "in de kern gezonde bedrijven" te willen helpen. "Zij willen namelijk over het algemeen wel besparen en verduurzamen, maar ontkomen tegelijkertijd door hun type productieproces of dienstverlening niet aan een hoog energieverbruik", zegt de minister.