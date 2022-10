De geplande coronamaatregelen per sector op een rijtje

Sectoren als de horeca, het onderwijs en de verpleegzorg hebben maatregelen opgesteld zodat ze veilig open kunnen blijven tijdens een nieuwe coronagolf. Wat zijn de plannen precies?

Door Noémi van de Pol & Bart-Jan Dekker

Het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames stijgt al weken, maar bedrijven en organisaties hoeven voorlopig geen nieuwe coronamaatregelen te nemen.

Mocht dit binnenkort wel nodig zijn, ligt er per sector een plan klaar. Het kabinet vroeg de sectoren om zelf een plan te maken, omdat die door hun ervaringen weten wat wel en niet werkt. Omdat deze maatregelen van tevoren en in samenspraak zijn gemaakt, zullen ze ook niet meer als een verrassing komen, zoals bij andere coronagolven het geval was.

Heel simpel gezegd werken de plannen als een keuzemenu. De situatie wordt bekeken door het RIVM, waarna het kabinet kan beslissen welke maatregelen nodig zijn.

Er zijn een paar maatregelen die in bijna alle plannen terugkomen. Dat zijn hygiënemaatregelen als spat- en kuchschermen, pompjes met desinfecterende handgel en mondkapjes. Ook afstand houden blijft belangrijk, net als contactloos betalen en het registreren van klanten of gasten.

Dan zijn er nog een aantal maatregelen die specifiek voor een sector gelden. Wil je als de maatregelen worden aangescherpt bijvoorbeeld met het vliegtuig reizen, dan is er een grote kans dat je wordt gevraagd zo veel mogelijk op je plek te blijven zitten.

Bij een saunabezoek komen de reserveringsblokken en het maximumaantal gasten terug. In winkels zal worden gemeten hoe druk het is, zodat kwetsbaren zelf kunnen beslissen of het een goed idee is om op dat moment de winkel in te gaan.

Alle sectorplannen benadrukken ook nog eens extra de basismaatregelen. Het is de bedoeling dat de basisregels altijd worden opgevolgd, ook als er weinig kans is om besmet te raken met corona. Deze regels zijn er om de volksgezondheid te bewaken. Dat zijn voornamelijk hygiëne- en schoonmaakmaatregelen. Voldoende ventilatie is ook belangrijk.

