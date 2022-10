Benzine wordt flink duurder, terwijl olieprijs daalt

De prijs van benzine is de afgelopen dagen omhooggeschoten. De gemiddelde adviesprijs staat vrijdag op 2,154 euro. Dat is ruim zes cent hoger dan een week eerder. Diesel is afgelopen week zelfs tien cent per liter duurder geworden. Dat blijkt uit cijfers van consumentencollectief UnitedConsumers. De verhogingen zijn opvallend, omdat de olieprijzen juist daalden.

Door Tom van Gurp

Paul van Selms van UnitedConsumers vermoedt dat brandstoffen duurder zijn geworden doordat personeel van raffinaderijen in Frankrijk heeft gestaakt afgelopen week. Daardoor moesten oliemaatschappijen ergens anders hun brandstof vandaan halen, wat de prijs kan opdrijven.

Het is de tweede week op rij dat de prijs van benzine oploopt. In de eerste dagen van oktober kwam er ook al bijna twee cent bij.

Wie een dieselauto rijdt, krijgt een nog grotere stijging voor de kiezen. De adviesprijs van 2,222 euro van vrijdag is 9,7 cent hoger dan een week eerder. Vergeleken met eind september is de brandstof nu zelfs 14,3 cent per liter duurder.

Dat de dieselprijs harder stijgt dan die van benzine, komt vermoedelijk doordat diesel vaak gemaakt wordt van Russische olie. Sinds dat land Oekraïne binnenviel, staat de olievoorziening vanuit Rusland naar Europa onder druk. Vanaf december willen EU-landen zelfs helemaal geen olie uit Rusland meer invoeren, behalve via pijplijnen.

