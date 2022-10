Eneco verlaagt terugleververgoeding bij vaste contracten toch niet na klachten

Eneco verlaagde begin september de vergoeding die mensen met zonnepanelen krijgen voor het terugleveren van stroom flink. Die vergoeding ging van 0,56 euro per kilowattuur naar 0,09 euro per kilowattuur. Die verlaging gold ook voor klanten met een vast contract.

Dit was volgens de Consumentenbond tegen de regels. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) was het hiermee eens, waarop de consumentenorganisatie besloot een brief te sturen. Dat had succes.