Ook in het bedrijfsleven nemen de zorgen over een recessie toe

Consumenten zijn terughoudender, maar ook het bedrijfsleven in Nederland is steeds negatiever gestemd over de economische situatie. De torenhoge inflatie en de stijging van de energie- en brandstofprijzen houden aan. Economen en bankiers waarschuwen dat een recessie een kwestie van tijd is.

Door Ertan Basekin

Zo is het positieve sentiment bij de ondernemers in de metaalsector, dat ondanks de prijsstijgingen en de krapte op de arbeidsmarkt in de eerste helft van dit jaar voortduurde, in het derde kwartaal totaal verdwenen.

Ondernemersorganisatie Koninklijke Metaalunie, met zo'n vijftienduizend leden die werk bieden aan ruim 180.000 mensen, geeft aan dat de hogere inkoopprijzen door steeds minder bedrijven kunnen worden doorbelast. Verder zijn in het afgelopen kwartaal zowel de binnenlandse als de buitenlandse orders teruggelopen.

Het gevolg hiervan is dat de resultaten van bedrijven teruglopen en er meer ondernemingen in de rode cijfers belanden, zo blijkt uit de economische barometer van de organisatie. Vooral de grote groep las- en constructiebedrijven heeft daar last van. Bovendien is er ook in de metaalsector sprake van een groot personeelstekort en dat blijft voorlopig zo.

'Nederland verkeert eigenlijk al in een recessie'

Volgens ING-topman Steven van Rijswijk zit Nederland eigenlijk al in een recessie. De bankier baseert zich daarbij op data over de Nederlandse bestedingen.

"Daar zien we sinds augustus een daling in. We zitten in een lastige economische omgeving. De koopkracht van veel consumenten staat onder druk en datzelfde geldt ook voor veel bedrijven die afhankelijk zijn van energie. Dankzij het steunpakket van het kabinet voorkomen we een nog diepere recessie."

'Meer bedrijven schalen productie af of stoppen ermee'

Ook winkeliers merken dat de onzekerheid onder consumenten toeneemt. INretail, de brancheorganisatie voor de sport-, mode- en schoenenbranche, laat weten dat het eerste half jaar heel positief is verlopen voor veel ondernemers. Er is zelfs boven verwachting verkocht.

"Maar we zien dat het aantal klanten vooral de laatste tijd terugloopt. In de sport-, mode- en schoenenbranche gaat het om een afname van tussen de 5 en 10 procent", zei directeur Jan Meerman onlangs in gesprek met NU.nl.

Het is dan ook stilte voor de storm vanwege de grote onzekerheid in de wereld, constateert werkgeversvereniging AWVN. "We hebben de afgelopen weken gezien dat bedrijven de productie afschalen of helemaal stoppen vanwege de hoge energieprijzen. Daar zijn we enorm ongerust over. Wat is er nodig om die bedrijven weer op gang te krijgen? Daarvoor zullen de energieprijzen weer op normaal niveau moeten komen, maar daar hebben we nauwelijks invloed op."

