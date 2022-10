Energie-update: Zo gaat het met de gasprijs

Elke week geeft NU.nl een overzicht van de ontwikkeling van de gasprijs, het verbruik en de vulling van de gasopslagen in Nederland. Dit zijn de cijfers van de afgelopen week in drie grafieken.

Door onze economieredactie

De gasprijs is afgelopen week verder gedaald. Op dinsdag 11 oktober, het moment waarop de overheid de prijs peilde voor haar recentste update, betaalden handelaren voor 1 megawattuur gas zo'n 160 euro. Een week eerder kostte dat nog 173 euro. In de afgelopen dagen is de gasprijs nog wat verder gedaald. Zo werd vrijdagochtend 1 megawattuur voor minder dan 150 euro verhandeld.

Eind augustus stond de prijs op een piek van bijna 350 euro. Sindsdien is gas in stapjes iets goedkoper geworden. Dit komt onder meer doordat Europa in staat is om Russisch gas deels te vervangen door import uit andere landen, zoals Noorwegen. Ook zijn de reservevoorraden in bijvoorbeeld Duitsland, Frankrijk en Nederland aangevuld. Het relatief zachte weer in oktober werkt ook mee.

Een dalende prijs kan gunstig zijn voor huishoudens. Als gas langere tijd wat minder duur is, berekenen energieleveranciers dat door aan hun klanten, al is dat ook afhankelijk van het inkoopbeleid van de leverancier en het type contract dat een huishouden heeft.

De daling van de afgelopen weken is overigens relatief. Een jaar geleden kostte 1 megawattuur nog ongeveer 40 euro. Daarvoor was gas zelfs nóg goedkoper.

Verbruik is flink gedaald

Nederlanders verbruikten de afgelopen maanden flink minder gas dan in dezelfde periode vorig jaar. En daar vormde de afgelopen week geen uitzondering op. Consumenten en bedrijven gebruikten tussen 5 en 11 oktober gemiddeld 586 gigawattuur gas per dag. Dat is maar liefst 39,1 procent minder dan de 962 gigawattuur van dezelfde periode vorig jaar.

Vrijdag bleek ook al dat klanten van Eneco, een van de grootste leveranciers van het land, sinds begin september 20 tot 25 procent minder gas verbruiken.

Gasopslagen voor ruim 93 procent gevuld

De gasopslagen in Nederland zijn nu voor 93,4 procent gevuld. Een van de vier opslagen is volledig vol, het gaat om die in Alkmaar. In Norg en Bergermeer is de voorraad voor meer dan 90 procent aangevuld.

Opvallend is dat de gasvoorraad in Grijpskerk juist flink is geslonken naar een vulgraad van 78,7 procent. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken komt dit doordat de opslag momenteel gespoeld wordt. Daardoor moet er tijdelijk gas uit worden gehaald.

Het kabinet wil de voorraden zo veel mogelijk aangevuld hebben, voordat de winter begint. Dit moet ervoor zorgen dat we tijdens de koude maanden niet zonder gas komen te zitten.

Aanbevolen artikelen