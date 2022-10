Schiphol is ondanks tekort aan beveiligers goed voorbereid op herfstvakantie

Schiphol geeft aan goed voorbereid te zijn op de drukte vanwege de herfstvakantie die zaterdag begint. De luchthaven heeft nog altijd een tekort aan achthonderd beveiligers, maar doet er naar eigen zeggen alles aan om te voorkomen dat er hele lange rijen ontstaan.

"We verwachten net als de laatste weken zo'n 57.000 vertrekkende passagiers per dag te verwerken en dat is in die periode goed gegaan. We roepen ook dit keer passagiers op om goed voorbereid naar de luchthaven te komen. Dus houd de vluchtinformatie in de gaten en kom vier uur van tevoren naar Schiphol", zegt een woordvoerder.