Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Nieuwleusen, 60.000 dieren geruimd

Op een pluimveebedrijf in het Overijsselse Nieuwleusen is vogelgriep vastgesteld. Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit worden zo'n 60.000 dieren geruimd om verspreiding van het virus te voorkomen.

De ziekte raast al een jaar door het land. Normaal verdwijnt de vogelgriep in de zomer, maar dat is dit jaar niet gebeurd.

In het Groningse Wildervank werd 7 oktober vogelgriep vastgesteld bij een leghennenbedrijf. Zo'n 27.000 dieren werden geruimd. Twee dagen later was het raak in het Zuid-Hollandse Waddinxveen. Daar werden 80.000 vleeskuikens geruimd nadat het virus was ontdekt.