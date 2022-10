Poolse oliepijplijn mogelijk lek door metaalmoeheid

De lekkage in oliepijplijn Druzhba in Polen heeft vermoedelijk een natuurlijke oorzaak, zoals metaalmoeheid, zegt een hoge Poolse regeringsfunctionaris. Hij heeft geen aanwijzingen voor sabotage.

Dinsdag werd op Pools grondgebied een lekkage ontdekt. Er werd gedacht aan sabotage, aangezien onlangs in de Oostzee ontploffingen zijn waargenomen bij twee gasverbindingen, de Nord Stream 1 en 2. Zeer waarschijnlijk is daarbij sprake geweest van opzet.

Bij de oliepijplijn in Polen ligt dat anders, denkt Mateusz Berger, die verantwoordelijk is voor de energie-infrastructuur in het land. "Alles wijst op natuurlijke oorzaken, metaalmoeheid. Op dit moment hebben we geen informatie die wijst op sabotage", zegt hij tegen persbureau Reuters. Berger spreekt van een relatief grote breuk in de pijplijn.