Een op de drie bedrijven kreeg coronasteun, teller liep op tot 39 miljard euro

Bedrijven hebben tussen maart 2020 en medio dit jaar in totaal 39 miljard euro coronasteun ontvangen, blijkt uit cijfers van statistiekbureau CBS. Het gaat om onder meer loonsteun (NOW) en een tegemoetkoming in de vaste lasten (TVL). Ongeveer een derde van alle bedrijven (35 procent) heeft een beroep gedaan op de maatregelen.

Door onze economieredactie

Toen de coronacrisis in het voorjaar van 2020 uitbrak, moesten veel bedrijven tijdelijk dicht. Dat gold voor bijvoorbeeld winkels en kroegen. Om te voorkomen dat ze massaal hun personeel op straat zouden zetten of failliet zouden gaan, is een uitgebreid pakket van steunmaatregelen opgetuigd.

De belangrijkste maatregel was de loonsteun. Daar is voor ruim 23 miljard euro gebruik van gemaakt. Verder was met een totaalbedrag van 10,1 miljard de vastelastenregeling populair. Ook is nog 3,5 miljard euro uitgegeven aan steun voor zelfstandigen (Tozo) en waren er daarnaast garantstellingen en kredieten.

Het totaalbedrag is nog niet definitief. Het kan zijn dat bedrijven een deel van de steun moeten terugbetalen. Een groot deel van het steunbedrag is in eerste instantie bepaald op basis van het verwachte omzetverlies. Als dat verlies achteraf meevalt, moeten bedrijven een deel van het ontvangen geld terugstorten.

De meeste aanvragen voor steun kwamen vanuit zwaar getroffen sectoren, zoals de horeca-, sport- en cultuursector. Met name mkb'ers vroegen om een tegemoetkoming in de loonkosten en vaste lasten.

Boven op de 39 miljard euro steun is voor bijna 21 miljard aan belastinguitstel verleend. Bedrijven hebben vijf tot zeven jaar de tijd gekregen om die belastingen alsnog te betalen.

