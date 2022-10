Tuincentra hopen dat mensen kerstverlichting niet uit laten door energieprijs

De tuincentra in ons land zijn al grotendeels omgetoverd tot enorme kerststallen en de bezoekers lopen af en aan, zegt Tuinbranche Nederland tegen NU.nl. De sector durft nog niet echt een voorspelling te doen over de kerstomzet. De tuincentra hopen in ieder geval niet dat mensen door de energieprijs de lichtjes in de boom niet aan durven te doen.

Door Eva Schouten

"We hebben uitgerekend wat dat kost", zegt directeur Frank van der Heide van de brancheorganisatie. "Stel dat je een boom hebt met zo'n zes- tot zevenhonderd lichtjes. Als je die lampjes een maand lang acht uur per dag aan hebt, kost dat nog geen euro." Het gaat dan wel om ledlampjes, ouderwetse verlichting verbruikt tot tien keer meer.

In normale jaren gaat er landelijk gezien een paar 100 miljoen euro om in alles wat met Kerst te maken heeft. Een deel van dat geld wordt uitgegeven in de tuincentra. "We weten echt niet wat het dit jaar wordt", zegt Van der Heide. "Het is voor iedereen een onzekere tijd."

De branche hoopt natuurlijk dat mensen er toch voor kiezen het thuis gezellig te maken. "Of dat met allemaal nieuwe kerstballen is of toch die van vorig jaar, hangt van het individu af", denkt de directeur van de brancheorganisatie. "Er zijn mensen die elk jaar alles anders willen, en ook mensen die alleen details aanpassen." In eerdere coronajaren werd veel tijd, geld en moeite gestoken in de aankleding van het huis. "Vanuit dat perspectief zijn we optimistisch gestemd."

Maar nu zijn mensen vooral bezig met de energierekening. "Zeker in aanloop naar de winter, als de verwarming ook al omhooggaat. Alles wordt duurder, mensen moeten keuzes maken." Toch is de sector op basis van de eerste cijfers - in het oosten van het land zijn de kerstshows al aan de gang - positief gestemd. "Er wordt niet minder uitgegeven dan vorig jaar rond deze tijd, zelfs een klein beetje meer. En het bezoeken van de kerstshow is natuurlijk gratis."

