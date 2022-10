Snorfiets legt het af tegen brommer nu een helm per 2023 sowieso verplicht is

De verkoop van snorfietsen zakt volledig in nu je vanaf 1 januari 2023 ook op dit soort scooters een helm op moet. De verkoop van bromfietsen profiteert daar weer van. In de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn er al bijna 30.000 exemplaren verkocht. Iets wat sinds 2009 niet meer voorgekomen is.

Door Eva Schouten

Het aantal verkochte snorfietsen daalde tot bijna 26.000. "Dat is dan weer het laagste totaal voor de maanden januari tot en met september in meer dan vijftien jaar tijd", zeggen BOVAG en RAI Vereniging.

De verkoop van het totale aantal scooters, waar zowel brom- als snorfietsen onder vallen, daalde met 13 procent. Steeds vaker kiezen mensen voor een elektrische variant. Dat was dit jaar in zo goed als de helft van alle gevallen zo.

Met een snorfiets mag je 25 kilometer per uur en hoef je tot het nieuwe jaar geen helm op. Bij brommers, die 45 kilometer per uur mogen, is een helm al wel verplicht. Er is ook nog een scootervariant waar je mee de snelweg op mag: een motor. Die zit niet in deze cijfers.

