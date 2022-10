Grootste verhoging ooit voor ING-klanten met betaalrekening

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

ING verhoogt de tarieven voor alle particuliere betaalpakketten met ingang van 1 januari met 0,80 euro. Dat is de grootste verhoging die de bank ooit heeft doorgevoerd, laat een woordvoerder desgevraagd aan NU.nl weten.

"We beseffen dat het een grote stijging is. Over de jaren heen lopen de kosten steeds verder op", licht de woordvoerder toe. Het goedkoopste pakket kost - met korting - nu 1,90 euro. Dat wordt 2,70 euro, een stijging van 42 procent.