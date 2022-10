Vrees voor recessie door lagere olieproductie van OPEC

Energieagentschap IEA vreest dat de mondiale economie in een recessie belandt doordat oliekartel OPEC vanaf november minder olie produceert. Dit zorgt namelijk voor hogere olieprijzen en die stijging werkt door in andere goederen en diensten, zegt de IEA donderdag.

Door onze economieredactie

Olieproducerende landen, verenigd in de OPEC en OPEC+, besloten vorige week dat ze hun productie gaan beperken. Daarmee willen ze de daling van de wereldwijde prijzen van olie een halt toeroepen. De landen, waaronder Saoedi-Arabië en Rusland, gaan samen in totaal twee miljoen vaten per dag minder oppompen.

Hoewel de productiebeperking pas volgende maand ingaat, zorgde het de afgelopen dagen al voor hogere olieprijzen. Prijzen voor bijvoorbeeld benzine en diesel gingen hierdoor ook omhoog.

Volgens de IEA had de wereldwijde economie de afgelopen tijd al last van hogere prijzen en was er daardoor al vrees voor een recessie. "Hogere olieprijzen zouden het kantelpunt kunnen zijn", staat in het donderdag gepubliceerde oliemarktrapport van het agentschap.

Onlangs was ook de Amerikaanse president Joe Biden al kritisch op het besluit van de olieproducerende landen. Hij dreigde maatregelen te nemen vanwege het besluit, al maakte hij niet duidelijk wat zijn plannen precies zijn.

Saoedi-Arabië, dat min of meer de leider is van de OPEC, pareerde de kritiek van de Amerikanen door te zeggen dat de beperking alleen wordt ingevoerd om oliemarkten weer in balans te brengen.

Aanbevolen artikelen