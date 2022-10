Werkgever mag ook stagiair verbieden hoofddoek, keppel of kruis te dragen

Een werkgever mag, indien neutraliteit het beleid is binnen het bedrijf of de organisatie, ook stagiairs verbieden iets te dragen dat een uiting is van een levensbeschouwing. Dat heeft het Europese Hof bepaald in een zaak die was aangekaart door een Belgische moslima.

Door Eva Schouten

"Door deze uitspraak is nu duidelijk geworden dat dit ook geldt wanneer iemand ergens stage wil lopen", licht een woordvoerder van de hoogste rechtbank binnen de Europese Unie (EU) toe. Eerder was in een soortgelijke zaak al uitspraak gedaan over werknemers.

Het moet dan wel zo zijn dat binnen het bedrijf of organisatie het beleid is dat niemand een uiting mag dragen. "Of dat nu een hoofddoek, keppeltje of kruisbeeld is."

De stagiaire in kwestie had in een eerste gesprek met de woningcorporatie waar zij stage wilde lopen, aangegeven haar hoofddoek niet te willen afdoen tijdens het werk. Dat is wel vereist volgens het neutraliteitsbeleid dat deze organisatie erop nahoudt.

Een paar weken later deed de stagiaire een nieuwe poging door aan te bieden andere hoofdbedekking dan een hoofddoek te dragen. "Dat is haar geweigerd omdat bij dit bedrijf geen enkel hoofddeksel is toegestaan."

Omdat de stagiaire de zaak had aangekaart op basis van discriminatie, heeft het Hof geoordeeld op basis van het mogen verbieden van uitingen van alle overtuigingen. "En de werkgever in het gelijk gesteld."

Aanbevolen artikelen