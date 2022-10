Bedrijven mogen stagiairs met hoofddoek toch niet zomaar weigeren

Bedrijven of organisaties mogen toch niet zomaar bepalen dat stagiairs geen geloofsuitingen zoals een hoofddoek mogen dragen. Ook als de bedrijven neutraliteit willen uitstralen, moeten ze zo'n verbod goed kunnen onderbouwen.

Door Redactie NU.nl

NU.nl schreef enkele dagen geleden ten onrechte dat neutraliteit voor bedrijven voldoende is om stagiairs het dragen van geloofsuitingen te verbieden. Dat is niet het geval: het Europese Hof van Justitie heeft dat bepaald. Het Hof was om advies gevraagd door een Belgische rechtbank.

De aanleiding was een zaak van een moslima die in 2018 stage wilde lopen bij een woningcorporatie. Zij had aangegeven haar hoofddoek niet af te willen doen, waarop de corporatie besloot haar niet als stagiair te nemen. Ook haar voorstel om een andere hoofdbedekking dan een hoofddoek te dragen bood geen uitkomst. Dat werd haar geweigerd omdat bij dit bedrijf geen enkel hoofddeksel is toegestaan.

De rechtbank in Brussel moet nog uitspraak doen in de zaak. Het Europese Hof van Justitie helpt nationale rechtbanken met de interpretatie van algemene regels. Uit de uitspraak van het Europese Hof van Justitie maakte NU.nl op dat de bewuste corporatie in het gelijk is gesteld in deze zaak, maar dat is dus niet het geval.

Het Europese Hof van Justitie heeft alleen gezegd dat het verbieden van geloofsuitingen op grond van neutraliteit geen discriminatie hóéft te zijn. Maar bedrijven moeten dit goed kunnen onderbouwen. Of, zoals het Europese Hof het omschrijft: "Er moet sprake zijn van een werkelijke behoefte van de werkgever. Het is aan hem om deze behoefte aan te tonen."

'Stagiair zou gelijk kunnen krijgen van Belgische rechtbank'

Daarom zou het best kunnen dat de moslima in het gelijk wordt gesteld door de Belgische rechtbank, reageren het College voor de Rechten van de Mens en advocaat Elsa van de Loo. Een woordvoerder van het Europese Hof van Justitie is het daarmee eens. "In dit geval gaat het om een woningcorporatie voor sociale huur", licht mensenrechtenspecialist Van de Loo toe.

"Een dergelijke organisatie heeft niet te maken met een concurrentiepositie of winstoogmerk. Het wordt dus lastig om aan te tonen dat een hoofddoekverbod noodzakelijk is om het hoofd boven water te houden."

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie is in lijn met de richtlijnen rond werknemers. Net als stagiairs mag ook hun geweigerd worden om geloofsuitingen te dragen. Maar alleen als het bedrijf kan aantonen dat het er hinder van ondervindt.

In het geval van de stagiairs voegde het Europese Hof toe dat de nationale rechter de vrijheid heeft om het belang van religie of overtuiging zwaarder te laten wegen dan de vrijheid van ondernemerschap.

Het is nog niet bekend wanneer de Belgische rechtbank uitspraak doet.

