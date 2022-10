Stroomnet vol in vier provincies, maar alleen voor bedrijven

Het elektriciteitsnet in Flevoland, Friesland, Noord-Holland en Gelderland heeft de maximale capaciteit bereikt, meldt netbeheerder Liander. Dat geldt niet voor huishoudens, wel voor grootverbruikers zoals bedrijven.

De netbeheerder onderzoekt of het in deze provincies mogelijk is om aan grootverbruikers van stroom te vragen of zij op drukke momenten tegen betaling minder stroom willen afnemen.