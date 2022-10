Nederlanders blijven ondanks klimaatdoelen veel vlees eten

In 2021 was de vleesconsumptie bijna net zo hoog als een jaar eerder: 38 kilo. En dat terwijl een daling noodzakelijk is voor het halen van de klimaatdoelen, zegt dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier.

In 2021 at de gemiddelde Nederlander 38,1 kilo vlees, in 2020 jaar was dit 38 kilo. Dat was gemiddeld wel een kilo minder dan in 2019, maar dat kwam vooral doordat de restaurants toen dicht waren vanwege de coronamaatregelen, lieten de onderzoekers van Wageningen University & Research weten die in opdracht van Wakker Dier het onderzoek deden.