Oekraïne vraagt IMF om miljarden aan steun vanwege begrotingstekort

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft woensdag in een vergadering van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) om extra financiële hulp gevraagd. Volgend jaar heeft zijn land naar schatting 39 miljard euro nodig om de begroting rond te krijgen. Meer geld zou ook sneller een einde kunnen maken aan de oorlog, verzekerde Zelensky.

De Oekraïense leider was niet in eigen persoon naar Washington afgereisd, maar sprak via een videoverbinding.