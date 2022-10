Prijzen van huurhuizen in grote steden flink gestegen

De prijzen van huurwoningen in de vrije sector zijn afgelopen kwartaal in de vijf grootste steden van het land fors opgelopen. Dat blijkt uit cijfers van huurplatform Pararius.

Door onze economieredactie

Amsterdam is koploper, met een gemiddelde stijging van 10,3 procent in vergelijking met een jaar eerder. In de hoofdstad betalen nieuwe huurders voor een vierkante meter gemiddeld 25,24 euro per maand.

Op ruime afstand volgt Utrecht, waar nieuwe huurders in het derde kwartaal gemiddeld 20,23 euro moesten betalen voor een vierkante meter. Dat is 6,5 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

In Rotterdam, Den Haag en Eindhoven liggen de gemiddelde prijzen tussen de 17 en 18 euro per vierkante meter. De prijzen zijn in alle drie de steden hoger dan een jaar geleden. Vooral in de Brabantse stad werd huren duurder, met een plus van 9,1 procent.

Bij middelgrote steden is meer variatie. Zo gingen in Amstelveen en Enschede de huurprijzen in de vrije sector met meer dan 12 procent omhoog, terwijl er in Delft en Gouda iets meer dan 1 procent bij kwam. In Nijmegen, Maastricht en Zwolle werd huren zelfs enkele procenten goedkoper.

Gemeten over heel Nederland was de gemiddelde prijs voor een vierkante meter in het derde kwartaal 16,90 euro. Dat was 0,6 procent hoger dan een jaar eerder, maar juist ietsje lager dan in het eerste en tweede kwartaal van dit jaar.

