Ruim vijf miljoen passagiers reisden vorige maand via Schiphol

Ondanks de grenzen aan het aantal passagiers reisden vorige maand bijna 5,2 miljoen mensen van, naar of via Schiphol, maakt de luchthaven woensdag bekend.

In dezelfde maand in 2019 - voor corona - waren dat er bijna 6,5 miljoen. In de coronajaren 2020 en 2021 ging het om respectievelijk 1,3 miljoen en 3,4 miljoen.