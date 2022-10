VK koerst als eerste grote Europese economie op recessie af

Het Verenigd Koninkrijk komt waarschijnlijk snel in een recessie terecht. Dit komt doordat de Britse economie in augustus onverwacht is gekrompen. Ook de Duitsers verwachten een krimp, maar wel pas volgend jaar.

Door onze economieredactie

Een land komt in een recessie als het twee kwartalen achter elkaar een krimp van de economie registreert. In het VK is het bijna zover. In augustus en in de maanden daarvoor werd de economie kleiner. Om een recessie te voorkomen moet de Britse economie afgelopen maand minimaal 1,1 procent zijn gegroeid.

De cijfers over september zijn er nog niet, maar dat vorige maand sprake is geweest van groei lijkt onwaarschijnlijk. Vanwege het overlijden van koningin Elizabeth hadden de Britten een extra vrije dag. Daarnaast hielden mogelijk veel huishoudens de hand op de knip door de steeds hogere inflatie. Dat werkt krimp in de hand.

Als het VK inderdaad in een recessie belandt, is het de eerste grote Europese economie die dat overkomt. Mogelijk volgen er later meer. Zo zei de Duitse economieminister Robert Habeck woensdag dat de economie van de oosterburen, de grootste in Europa, volgend jaar waarschijnlijk met 0,4 procent krimpt.

Dit komt volgens hem door de Russische invasie in Oekraïne. Dit zorgt onder meer voor duurdere energie, wat ook andere goederen en diensten duurder maakt. Hierdoor kunnen huishoudens minder kopen met hun geld.

