Poetin: 'Russisch gas kan via Turkije of Nord Stream 2 naar Europa'

Het Russische gas dat niet via de beschadigde pijpleidingen van Nord Stream 1 getransporteerd kan worden, zou via de Zwarte Zee en Turkije naar Europa kunnen. Het is ook mogelijk via de ene niet beschadigde buis van Nord Stream 2, zegt de Russische president Vladimir Poetin.

Door Eva Schouten

Allebei de buizen van Nord Stream 1 en één buis van Nord Stream 2 raakten eind vorige maand beschadigd als gevolg van explosies. De volledige Russische Nord Stream 2 is omstreden en om die reden nooit in gebruik genomen.

Poetin zei ook dat de beschadigde leidingen gerepareerd kunnen worden, maar dat Rusland en Europa dat samen moeten beslissen. Nord Stream 1 is voor het grootste deel eigendom van het Russische Gazprom, maar er participeren ook andere Europese bedrijven in, zoals Gasunie.

"We zouden de volumes die nu niet door de Nord Streams gaan naar het gebied rond de Zwarte Zee kunnen verplaatsen", zei Poetin op een energiecongres in Moskou. Hij sprak van de grootste gashub voor Europa in Turkije. "Als onze partners daarin geïnteresseerd zijn en het economisch haalbaar is natuurlijk."

Duitsland heeft in reactie al laten weten in geen geval gas via Nord Stream 2 te zullen afnemen, maar uitsluitend via Nord Stream 1. Tegen Nord Stream 2 is vanuit het westen altijd politiek verzet geweest.

0:45 Afspelen knop Zweedse kustwacht filmt vierde gaslek Nord Stream in Oostzee

