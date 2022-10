Acht op de tien bedrijven zijn bezig met verduurzamen

Bijna 80 procent van de Nederlandse bedrijven is bezig met verduurzamen, meldt statistiekbureau CBS donderdag. Het grootste deel van die bedrijven heeft dit jaar vooral maatregelen genomen op het gebied van energie. Ook proberen veel bedrijven de uitstoot van schadelijke stoffen terug te brengen en meer te recyclen.

Dat bedrijven ervoor kiezen om te verduurzamen is niet gek. De energieprijzen stijgen al sinds mei vorig jaar, maar die trend is door de Russische invasie in Oekraïne in een stroomversnelling geraakt.