Elon Musk ruikt nieuwe kans met verkoop parfumlucht 'verbrand haar'

Elon Musk heeft weer eens iets nieuws bedacht. De Tesla-oprichter en miljardair is in de parfumbusiness gestapt met een geurlijn die gebaseerd is op de lucht van verbrand haar, meldt hij op Twitter

Door Eva Schouten

Musk vraagt zich hardop af waarom hij met een naam als de zijne - musk of muskus is een veelbeproefd ingrediënt van parfums - niet eerder de eerste schreden in de parfumwereld heeft gezet. "Het was onvermijdelijk, waarom heb ik zo lang gewacht?"

Een flesje burnt hair dat verkocht wordt via de website met de sprankelende naam The Boring Company moet 100 dollar (omgerekend 103 euro) kosten. De Tesla-oprichter lanceerde via deze site al eerder atypische producten als vlammenwerpers en korte shorts.

