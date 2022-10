Europese aanwezigheid in belastingkantoor Den Haag leidde tot 'misverstand'

Delen via E-mail

Het Europees Openbaar Ministerie (EOM) deed woensdagochtend toch geen onderzoek op het hoofdkantoor van de Belastingdienst in Den Haag, zoals eerder vermeld. Een woordvoerder van de Belastingdienst laat aan NU.nl weten dat het om een misverstand gaat.

Het EOM was wel samen met de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) in het gebouw aanwezig, maar slechts om van daaruit verder te reizen.

Bij de ingang van de Belastingdienst stonden woensdagochtend enkele tientallen auto's van de FIOD geparkeerd. Nu blijkt dat medewerkers van de FIOD in het gebouw mensen van het EOM ontmoetten om vervolgens ergens anders naartoe te gaan.

Het belastingkantoor is dus niet binnengevallen voor onderzoek, zegt de woordvoerder. Waarom het EOM en de FIOD wel bijeenkwamen, blijft onduidelijk.

"Wij zijn verantwoordelijk voor de aanpak van misdrijven tegen het budget van de Europese Unie. Dat kan gaan over bijvoorbeeld corruptie, misbruik van Europese fondsen of douanefraude, alle criminaliteit die impact heeft op Europees geld."

In een eerdere versie van dit artikel werd de indruk gewekt dat het onderzoek over de Belastingdienst ging. Dit is niet het geval.