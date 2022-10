Polen vermoedt geen kwade opzet bij lekkage oliepijplijn uit Rusland

De Poolse pijpleidingenexploitant PERN heeft een lek ontdekt in olieleiding Druzhba, die olie van Rusland naar Europa vervoert. Volgens Polen is er geen enkele reden om aan te nemen dat er sabotage in het spel is. De lekkage is aangetroffen op Pools grondgebied.

Door onze economieredactie

Dinsdagavond werd bij een van de twee leidingen van Druzhba een lekkage opgemerkt. De toevoer van olie door de pijplijn is inmiddels stilgelegd. De tweede pijplijn en alle andere delen van Druzhba functioneren naar behoren, zegt PERN.

De pijplijn met de symbolische naam Druzhba, het Russische woord voor 'vriendschap', levert geen olie aan Nederland. Duitsland, Polen, Belarus, Hongarije, Slowakije, Tsjechië en Oostenrijk krijgen wel olie via de Druzhba-pijpleidingen.

Duitsland zegt weliswaar minder olie binnen te krijgen, maar dat leidt niet tot problemen.

Gezien de recente ontploffingen bij een gaspijpleiding vanuit Rusland naar het Westen, trok deze lekkage meer aandacht dan normaal het geval zou zijn. Bovendien gaat het om een van de grootste leidingen in zijn soort wereldwijd.

Aanbevolen artikelen