Postzegel kost voor het eerst meer dan 1 euro

Een postzegel kost vanaf 1 januari 1,01 euro, laat PostNL woensdag weten. Nu is de prijs nog 96 cent. Ook het versturen van pakketjes wordt volgend jaar duurder. De tarieven stijgen vanwege de hoge inflatie, maar ook omdat er jaarlijks minder post wordt verstuurd.

Je betaalt volgend jaar 5 cent meer als je een brief binnen Nederland verstuurt. Iemand in het buitenland een brief sturen is volgend jaar 10 cent duurder. Het basistarief gaat van 1,55 euro naar 1,65 euro.