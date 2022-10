Philips schrijft ruim 1 miljard euro af vanwege slaapapneuapparaten

Philips komt dinsdagochtend met een forse winstwaarschuwing. De reden van deze waarschuwing is dat het bedrijf 1,3 miljard euro afschrijft op het bedrijfsonderdeel dat verantwoordelijk is voor de slaapapneuapparaten. Miljoenen exemplaren moeten worden teruggeroepen.

Philips meldde in zijn winstwaarschuwing ook last te houden van onderdelentekorten. Omdat knelpunten in de toeleveringsketen heviger zijn dan eerder verwacht, zal de omzet in het derde kwartaal zo'n 5 procent lager liggen dan in dezelfde periode vorig jaar.