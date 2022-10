Meer bedrijven over de kop in september, maar aantal blijft laag

In september gingen meer bedrijven failliet dan een maand eerder, meldt statistiekbureau CBS. Hoewel het aantal faillissementen stijgt, is het aantal nog steeds laag in vergelijking met de periode voor het uitbreken van de coronapandemie.

Door onze economieredactie

Er werden vorige maand 164 bedrijven en eenmanszaken failliet verklaard. Dat zijn er 25 meer dan in augustus dit jaar.

In de handel zijn de meeste faillissementen, namelijk 32. Dit komt omdat de handel behoort tot de bedrijfstakken met de meeste bedrijven. Relatief gezien werden er in september de meeste faillissementen uitgesproken in de horecasector.

Het aantal uitgesproken faillissementen was van 2017 tot halverwege 2020 redelijk vlak. Sindsdien is het aantal faillissementen afgenomen, en bereikte in augustus 2021 een laagterecord. In de eerste drie kwartalen van 2022 is het aantal uitgesproken faillissementen ongeveer 5 procent hoger dan in de eerste drie kwartalen van 2021.

