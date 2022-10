Datalek onthult: Nederlanders hebben 636 miljoen euro aan vastgoed in Dubai

Nederlanders blijken in totaal meer dan 1500 panden te bezitten in Dubai, schrijft Trouw. Het emiraat aan de Perzische Golf heft amper belasting en gebruikt geen openbaar kadaster of handelsregister. Daardoor was tot op heden onduidelijk wie uit Nederland er allemaal over vastgoed beschikken.

Een grote hoeveelheid data die in 2020 uitlekte, geeft nu een inkijk in het vastgoed van Dubai dat in Nederlandse handen is. Een Amerikaans onderzoeksbureau ordende alle data waarna de Nederlandse gegevens werden onderzocht door Platform Investico, de Groene Amsterdammer en Trouw.

In totaal hadden 1006 Nederlanders in 2020 één of meerdere panden in Dubai, opgeteld gaat het naar schatting om een waarde van ongeveer 636 miljoen euro. De geschatte waarde van de panden varieert van 22.000 tot zo’n 4,5 miljoen euro. Of het aantal Nederlandse investeringen de afgelopen jaren is toegenomen is onduidelijk omdat dit pas de eerste informatie over vastgoed is.

Dubai staat bekend als belastingparadijs en toevluchtsoord criminelen

Dubai kwam de laatste jaren in het nieuws als toevluchtsoord voor criminelen. Zo dook Ridouan Taghi, die verdacht wordt van betrokkenheid bij liquidaties, er langere tijd onder voordat hij in 2019 werd opgepakt. Ook staat Dubai bekend als belastingparadijs waar nauwelijks tot geen belasting wordt geheven.



Volgens Trouw hebben de meeste Nederlanders met vastgoed in Dubai geen illegale motieven. Zo bevat de lijst veel mensen die er voor hun werk wonen, zoals hoteliers, beauty-specialisten en piloten. Ook wonen er meerdere vermogende Nederlanders, onder wie enkele Quote-500 leden.



Daartegenover staan zeker dertien personen op de lijst die met crimineel gedrag in verband zijn gebracht. Dat varieert van vastgoedfraude tot cocaïnesmokkel en betrokkenheid bij liquidaties. Het is voor de Nederlandse politie moeilijk om mensen in Dubai op te sporen.

