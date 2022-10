Ook ijsbanen door hoge energieprijzen in de knel, verduurzamen is de oplossing

Het schaatsseizoen is weer begonnen. In heel het land openen schaatsbanen de deuren, maar door de extreme stijging van de energieprijzen gaat dat dit jaar gepaard met veel zorgen. “Zelf maatregelen nemen om de kosten te drukken heeft geen zin”, zegt Dennis van Rijswijk, woordvoerder van de Vereniging Kunstijsbanen Nederland (VKN). “Daarvoor zijn de energieprijzen veel te hoog.”

Veel ijsbanen hebben nu nog een lopend energiecontract, blijkt uit een rondgang langs verschillende schaatsbanen in Nederland. Volgens Van Rijswijk hebben die ijsbanen geluk. Een klein aantal banen zit echter op dit moment al aan het eind van het contract. "Dat zijn er nu een stuk of vijf en die krijgen het binnenkort al moeilijk. Volgend jaar moeten alle kunstijsbanen opnieuw een energiecontract afsluiten."

Dan wordt het extreem lastig om open te blijven voor de ijsbanen. "Normaal gesproken is de energierekening van een schaatsbaan rond de 15 procent van de kosten", zegt Van Rijswijk. Na het aflopen van een vast energiecontract kan dat oplopen tot 50 procent. "Dat kun je niet verrekenen met bijvoorbeeld een hogere prijs voor een toegangskaartje. Dan wordt zo'n kaartje straks 40 euro. Dat gaat niemand betalen voor een rondje over het ijs."

Versneld verduurzamen is de oplossing voor ijsbanen om toch open te blijven wanneer de energieprijzen blijven stijgen. Volgens de KVN kan die verduurzaming niet snel genoeg beginnen, hoewel daar wel wat haken en ogen aan zitten. De meeste ijsbanen zijn in handen van de gemeente, dus om verduurzaming in gang te zetten moet eerst met de gemeente worden gepraat. Daarnaast is er volgens de organisatie een tekort aan materiaal en mankracht.