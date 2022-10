Frankrijk zet noodwet in om stakingen te stoppen en lege benzinestations te vullen

De Franse premier Élisabeth Borne zet een noodwet in om stakingen in de olie-industrie te breken. Vooral problemen bij Esso-Exxonmobil hinderen de Fransen. Stakend personeel blokkeert opslagplaatsen en raffinaderijen van de onderneming. Dat leidt vervolgens weer tot lege benzinestations.

Er is maandag al een loonakkoord bereikt in het arbeidsconflict bij Esso-Exxonmobil in Frankrijk. Een minderheid van het personeel van de onderneming, met name dat van raffinaderijen, is het oneens met het akkoord en staakt door. Daardoor kunnen Franse olieraffinaderijen maar 40 procent van de normale capaciteit benutten, met als gevolg dat de dieselprijzen stegen.

Bij ongeveer een derde van de tankstations, vooral in het noorden en in de regio Parijs, is de voorraad van een of meer brandstoffen op. "De toestand voor onze burgers is moeilijk en op veel plaatsen onverdraaglijk", aldus Borne. De ANWB ontving zo'n honderd meldingen van Nederlanders die bij tankstations in Frankrijk strandden.